Der Goldmarkt erlebt 2026 eine historische Verschiebung. Während geopolitische Krisen und ein schwächelnder Dollar den Preis über 5.300 USD treiben stocken Zentralbanken ihre Reserven massiv auf. Diese Kombination aus globaler Unsicherheit und strategischer Nachfrage verleiht dem Edelmetall eine neue Dynamik. Gleichzeitig signalisieren die Notenbanken weitere Zinssenkungen, was Gold als Anlageklasse zusätzlich beflügelt. In diesem Umfeld rücken die Produzenten in den Fokus, allen voran Branchenführer Newmont, der vielversprechende Explorer Lahontan Gold, der auf dem Weg zur Produktion ist, und der stabile Produzent Agnico Eagle.Den vollständigen Artikel lesen ...
