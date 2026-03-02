Treibt der Krieg im Iran den Goldpreis auf ein neues Hoch? Zumindest dürfte die Krisenwährung gefragt sein und mit ihr Gold-Aktien. Dass die Branche nicht auf einen steigenden Goldpreis angewiesen ist, um sehr gut zu verdienen, zeigt Iamgold. Die Erwartungen an die Quartalszahlen des Goldproduzenten waren hoch. Kann die 50-%-Rally weiter gehen? In einer sehr spannenden Phase befindet sich derzeit Lahontan Gold. Die historische Ressource von knapp 2 Mio. Unzen sollte bald erhöht werden. Zudem ist der Bau der ersten Mine im Herzen der US-Goldregion absehbar. Jetzt ist vielleicht die letzte Chance, die Aktie günstig einzusammeln. Dagegen hat Novo Nordisk viel Vertrauen verspielt. Die Aktie erscheint günstig, aber vielleicht kommt bald die nächste Prognosereduzierung? Analysten sehen zumindest den Boden erreicht.

