Die Volatilität im Edelmetall-Sektor ist zuletzt einer Menge von Faktoren geschuldet, welche allesamt auf höhere Preise einzahlen. In den letzten drei Wochen hatten Banken mit Preisen um 75 USD für Silber kurz durchatmen können, doch seit Beginn der Unruhen in Mexiko wittert der Markt eine neue Verknappungs-Situation, diesmal politisch induziert. Gold kann von diesem Szenario profitieren, hatte es erst im Januar mit 5.600 USD ein neues Allzeithoch markiert. Nach diesen starken Anstiegen erfolgte eine Parade-Konsolidierung auf 4.850 USD. Gestern wurde schon wieder die Marke von 5.200 USD gesehen, technische Analysten erwarten temporäre Anstiege bis 7.500 USD als mögliches Overshooting-Ziel. Deutlich angezogen haben auch die Schätzungen der Investmentbanken mit 5.400 USD Goldman Sachs, 6.000 USD Deutsche Bank und Société Generale sowie 6.500 USD J.P. Morgan, die den Goldmarkt in den letzten Jahren zwar gut vorhersagen konnten, mit der aktuellen "Ent-Dollarisierung" aber noch Nachholbedarf erkennen. Parallel dazu scheinen die heiß gelaufenen Tech-Titel weiteren Korrekturbedarf zu haben. Für Anleger eine Zeit für ertragreiche Umschichtungen.

Den vollständigen Artikel lesen ...