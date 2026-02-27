© Foto: DALL-EAnfang 2025 setzte DeepSeek mit seinem ersten Auftritt die Tech-Branche unter Druck. Etwa ein Jahr später könnte es wieder so kommen. DeepSeek bereitet den Launch seines neuen Flaggschiffes V4 vor - ohne Nvidia und AMD.Als DeepSeek Anfang 2025 mit einem leistungsfähigen und zugleich kostengünstigen Modell auf den Markt kam, gerieten Tech-Aktien weltweit unter Druck. Die Sorge: Könnten chinesische Entwickler die Kostenstrukturen der Branche nachhaltig verändern und damit die Margen westlicher KI-Giganten angreifen? Jetzt droht die nächste Eskalationsstufe. Wie Reuters berichtet, hat DeepSeek US-Chipherstellern sein kommendes Flaggschiffmodell V4 zur Leistungsoptimierung nicht vorab gezeigt - …Den vollständigen Artikel lesen
