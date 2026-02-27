EQS-News: Super Micro Computer, Inc. / Schlagwort(e): Produkteinführung

Supermicro stellt die AMD EPYC 4005 Serie MicroBlade mit der branchenweit höchsten Dichte für Cloud-, Edge- und SaaS-Workloads vor



Unerreichte Skalierbarkeit, Flexibilität und Energieeffizienz

Optimiert für spezialisierte Rechenlasten, darunter E-Commerce und Cybersicherheit

Bis zu 40 Serverknoten in einem 6U-Gehäuse SAN JOSE, Kalifornien, 27. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Speicher und 5G/Edge, gibt die Einführung der ersten Blade-Server-Plattform der Branche mit der höchsten Dichte bekannt, die auf den neuesten Prozessoren der AMD EPYC 4005 Serie basiert. Die neue MicroBlade-Plattform von Supermicro wurde mit einer flexiblen, auf hohe Dichte optimierten Blade-Architektur entwickelt und ist auf Langlebigkeit sowie Vielseitigkeit ausgelegt. Durch die Unterstützung der neuesten Prozessoren der AMD EPYC 4005 Serie sowie früherer Versionen bietet das System nahtlose Skalierbarkeit und langfristigen Investitionsschutz, sodass Unternehmen ihre Infrastruktur erweitern und aufrüsten können, wenn sich die Anforderungen an die Rechenleistung verändern. "Unsere flexible Blade-Architektur ermöglicht es Kunden, verschiedene Knotentypen mit unterschiedlichen CPUs in einem einzigen Gehäuse zu kombinieren, und sie kann bis zu 320 Serverknoten in ein Standardrack mit 48U aufnehmen", sagte Charles Liang, Präsident und Geschäftsführer von Supermicro. "Supermicro bleibt branchenweit führend bei der Markteinführung fortschrittlicher, energieeffizienter Plattformen, mit denen sich die Skalierbarkeit maximieren, die Gesamtbetriebskosten senken und Investitionen in Rechenzentren langfristig schützen lassen." Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.supermicro.com/en/Aplus/MicroBlade/module/MBA-315R-1DE12.php Das neue 6U-System unterstützt bis zu 40 Knoten in einem einzigen Gehäuse und bietet damit eine beispiellose Rechendichte, Energieeffizienz sowie Kosteneffizienz für Scale-out- und Multi-Tenant-Umgebungen. Die Plattform ist für ein breites Spektrum effizienter Rechenlasten mit hoher Dichte optimiert, darunter: Cloud und Virtualisierung: Ideal für Multi-Tenant-Webhosting und kleine Virtual Private Server (VPS)-Instanzen.

Ideal für Multi-Tenant-Webhosting und kleine Virtual Private Server (VPS)-Instanzen. Moderne Infrastruktur: Kubernetes- und Microservices-Plattformen, darunter API-Dienste und Web-Frontends.

Kubernetes- und Microservices-Plattformen, darunter API-Dienste und Web-Frontends. Enterprise & Edge: Abteilungsinterne Private Clouds und Edge-Bereitstellungen, die auf engem Raum eine hohe Dichte erfordern.

Abteilungsinterne Private Clouds und Edge-Bereitstellungen, die auf engem Raum eine hohe Dichte erfordern. Datendienste : Gateways für Objektspeicher und hocheffiziente Datenverarbeitung.

: Gateways für Objektspeicher und hocheffiziente Datenverarbeitung. Spezialisierte Rechenleistung: Simulationen mit Job-Aufteilung, E-Commerce-Plattformen und Cybersicherheitsanwendungen. Jeder Knoten unterstützt einen einzelnen Prozessor der AMD EPYC 4005 Serie mit zwei DDR5 ECC UDIMM-Steckplätzen mit bis zu 5600 MT/s sowie zwei PCIe Gen5 E1.S SSDs und einer M.2 SSD pro Knoten. Die integrierte Netzwerkanbindung umfasst Dual-Port 25GbE über Broadcom BCM57414 sowie erweiterte Sicherheits- und Verwaltungsfunktionen, darunter TPM 2.0, signierte Firmware, Hardware Root of Trust, IPMI 2.0, KVM over IP und Unterstützung für die Redfish API. Das neue MicroBlade System ermöglicht auf einzigartige Weise flexible Mischkonfigurationen mit Single-Wide- und Double-Wide-Knoten und unterstreicht damit zusätzlich die Vielseitigkeit des All-in-One-Bladesystems von Supermicro. Die Konnektivität erweitert die Möglichkeiten zusätzlich: Zwei integrierte 25G-Ethernet-Switches mit 100G-Uplinks an der Rückseite des Gehäuses sorgen für eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitsvernetzung und senken durch weniger Verkabelung zugleich die Gesamtbetriebskosten. Das MicroBlade-Gehäusemanagementmodul (CMM) ermöglicht die vollständige Fernsteuerung einzelner Server-Blades, Netzteile, Lüfter und Netzwerk-Switches aus der Ferne. Systemadministratoren können den maximalen Stromverbrauch pro Server über Leistungsbegrenzung steuern und im MicroBlade CMM die Leistungsverteilung für jeden Blade-Server verwalten. Fernsteuerungsfunktionen zum Neustart und/oder Zurücksetzen des Servers sind ebenso verfügbar wie der Fernzugriff auf die BIOS-Konfiguration und die Konsoleninformationen des Betriebssystems über SOL (Serial over LAN) oder integrierte KVM-Funktionen. Da es sich bei der Steuerung um einen separaten Prozessor handelt, funktionieren alle Überwachungs- und Steuerungsfunktionen unabhängig vom CPU-Betrieb oder dem Einschaltstatus des Systems einwandfrei. Informationen zu Super Micro Computer, Inc. Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, als Erster Innovationen für Unternehmen, Cloud, KI sowie 5G-Telco/Edge-IT-Infrastrukturen auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen sowie Software und Support-Diensten. Die Expertise von Supermicro in den Bereichen Mainboard-, Stromversorgungs- sowie Gehäusedesign unterstützt unsere Entwicklung sowie die Produktion und bietet unserer weltweiten Kundschaft Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zur Edge. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan sowie den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei nutzen wir globale Abläufe für Skalierung und Effizienz, um die Gesamtbetriebskosten zu senken sowie die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio von Server Building Block Solutions ermöglicht Kunden, ihre Produkte genau für ihre Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer umfangreichen Systemfamilie auswählen. Diese besteht aus unseren flexiblen sowie wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützt ein umfassendes Spektrum Formfaktoren, Prozessoren, Arbeits- sowie Datenspeichern, GPUs und Netzwerk-, Stromversorgungs- sowie Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkühlung). Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Handelsmarken bzw. eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc. Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2920796/Supermicro_MicroBlade_platform.jpg

