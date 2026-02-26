Stellen Sie sich vor, Sie kaufen ein Haus, das längst steht, und entdecken im Garten ein unbebautes Grundstück, das plötzlich an Wert gewinnt. Genau so lässt sich die Geschichte von Lahontan Gold beschreiben. Das an der TSX notierte Unternehmen will die stillgelegte Santa Fe-Mine in Nevada wieder in Betrieb nehmen - ein Projekt mit Vergangenheit, aber vor allem mit Zukunft. Während der Fokus auf der Wiederbelebung liegt, wächst 13 km entfernt ein zweites Areal heran, dessen jüngste Bohrergebnisse für Aufsehen sorgen.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de