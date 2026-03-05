Die geopolitische Eskalation im Nahen Osten sorgt für Schockwellen an den Märkten. Mit der Ausweitung des Konflikts rund um den Iran wächst die Sorge vor massiven Störungen im globalen Energiemarkt. Die Straße von Hormus, durch die rund 20 % des weltweiten Ölhandels laufen, steht zunehmend im Fokus. Während Aktienmärkte nervös reagieren, profitieren klassische Krisenprofiteure wie Öl oder die als sicherer Hafen bekannten Edelmetalle, wie Gold und Silber. Investoren suchen Schutz vor geopolitischen Risiken, Inflation und möglichen Lieferengpässen. Sollte der Konflikt weiter eskalieren, könnten Energie- und Edelmetallwerte zu den größten Gewinnern der neuen geopolitischen Realität zählen.Den vollständigen Artikel lesen ...
