Prudentia Sciences, ein Pionier auf dem Gebiet der KI-nativen Due Diligence für Geschäftsabschlüsse im Bereich Life Sciences, hat heute bekannt gegeben, eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 20 Millionen US-Dollar erfolgreich gesichert zu haben. Die Finanzierungsrunde erfolgte unter Leitung von McKesson Ventures und unter Beteiligung von SignalFire. Zu den bestehenden Investoren gehören Iaso Ventures, Virtue und GV. Die Gesamtfinanzierung des Unternehmens beläuft sich damit, nach einer Seed-Finanzierung in Höhe von 7 Millionen US-Dollar im Jahr 2024, auf insgesamt 27 Millionen US-Dollar.

Prudentia Sciences stellt eine KI-native Plattform bereit, mit der Pharmaunternehmen, Biotech-Firmen und Finanzinstitute neuartige Medikamente mit beispielloser Geschwindigkeit und Präzision bewerten können. Indem komplexe klinische Signale in umsetzbare Erkenntnisse übersetzt werden, beschleunigt Prudentia Geschäftsabschlüsse und bietet strategische Vorteile für Akquisitions-, Lizenzierungs- oder Investitionsentscheidungen von Geschäftsentwicklungs-, Investitions- und Due-Diligence-Teams.

Der Human-in-the-Loop-Ansatz des Unternehmens orchestriert eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen Käufern, Verkäufern und Vermittlern. So wird eine sichere, konforme Infrastruktur für die wichtigsten Investitionsentscheidungen der Branche gewährleistet.

"Prudentia modernisiert die Art und Weise, wie Life-Science-Unternehmen Daten zur Bewertung von Assets und zum proaktiven Risikomanagement nutzen", so Dave Schulte, President von McKesson Ventures. "Ihre KI-native Plattform beschleunigt die wissenschaftliche Due Diligence dank Echtzeit-Einblicken, nahtloser Integration und intelligenter Automatisierung. So wird ein bislang fragmentierter Prozess in einen vernetzten, agilen und zukunftsfähigen Workflow überführt."

Prudentia Sciences wird dieses neue Kapital nutzen, um seine Produktkapazitäten zu erweitern, seine Kompetenzen im Bereich der technischen und nicht-technischen Due Diligence zu vertiefen und die Geschäftstätigkeit auszuweiten, unter anderem durch die Expansion in den asiatisch-pazifischen Raum und nach Europa.

Prudentia bietet eine einzige, kontinuierlich aktualisierte Informationsquelle für Due-Diligence-Prüfungen, mit der Teams sich schneller abstimmen und wichtige Investitions- und Partnerschaftsentscheidungen auf der Grundlage vollständig transparenter KI mit Zuversicht treffen können.

"Geschäftsabschlüsse im Bereich Life Sciences sind im Prinzip immer komplex und zeitaufwendig, da es dabei um hohe Kapitalbeträge geht und wissenschaftliche Innovationen im Spiel sind" so Sadiqa Mahmood, Gründerin und CEO von Prudentia Sciences. "Biotech-Unternehmen tun sich schwer damit, ihre Assets übersichtlich und stringent zu präsentieren, und Pharmateams müssen zwischen Schnelligkeit und sorgfältiger Prüfung abwägen. Ohne eine intelligente Plattform, die diese Lücke schließt, bleibt es bei fragmentierten Prüfungen, die mit hohen Risiken verbunden sind. Prudentia schlägt eine Brücke zwischen technischen Daten und strategischer Gewissheit und hilft Teams, in einem Bruchteil der Zeit sichere Go/No-Go-Entscheidungen zu treffen."

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.prudentiasciences.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260106400626/de/

info@prudentiasciences.com