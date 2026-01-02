Geringere Kosten, globaler Marktzugang und eine effiziente Ausführung trugen zu besseren Kundenergebnissen bei.

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ein automatisierter globaler elektronischer Broker, gab heute bekannt, dass seine Kunden im Jahr 2025 den S&P 500 Index übertroffen haben, was die Vorteile der Kosteneffizienz, der Ausführungsqualität und des breiten Zugangs zu globalen Märkten widerspiegelt.

Im Jahr 2025 erzielten die Privatkunden von Interactive Brokers eine durchschnittliche Rendite von 19,20 %, verglichen mit einer Rendite von 17,9 des S&P 500 Index. Im gleichen Zeitraum erzielten die Hedgefonds-Kunden von Interactive Brokers eine durchschnittliche Rendite von 28,91 und übertrafen damit den Index um etwa 11 Prozentpunkte.

Diese Ergebnisse verdeutlichen, wie Interactive Brokers dazu beiträgt, die Renditen der Kunden über den gesamten Investitionszyklus hinweg zu steigern. Der globale Marktzugang ermöglicht es Kunden, ihr Kapital auf verschiedene Regionen und Anlageklassen zu verteilen, während niedrigere Handels- und Finanzierungskosten sowie eine effiziente Ausführung dazu beitragen, dass IBKR-Anleger im Laufe der Zeit einen größeren Teil ihrer Renditen behalten können.

"Bei der Rendite von Investitionen geht es nicht nur darum, die richtigen Geschäfte auszuwählen. Sie werden auch von den Kosten, die Sie zahlen, den Preisen, die Sie erzielen, und der Effizienz, mit der Ihr Kapital eingesetzt wird, beeinflusst", erklärte Thomas Peterffy, Gründer und Chairman von Interactive Brokers. "Wenn Anleger geringere Gebühren zahlen und mit effizienter Ausführung handeln, summieren sich diese Vorteile im Laufe der Zeit und verstärken sich gegenseitig. All dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass die am besten informierten Anleger sich für Interactive Brokers entscheiden."

Wie Interactive Brokers im Jahr 2025 zum Erfolg seiner Kunden beigetragen hat:

Zinsen auf nicht investierte Barmittel

IBKR-Kunden können Zinsen von bis zu 3,14 USD auf nicht investierte Barguthaben erhalten, wodurch das Kapital auch dann produktiv bleibt, wenn es nicht vollständig investiert ist.





IBKR-Kunden können Zinsen von bis zu auf nicht investierte Barguthaben erhalten, wodurch das Kapital auch dann produktiv bleibt, wenn es nicht vollständig investiert ist. Geringe Margen und Finanzierungskosten

IBKR-Kunden profitieren von Margensätzen von nur 4,14 USD , was bis zu 55 unter dem Branchendurchschnitt liegt und die Kapitaleffizienz im Laufe der Zeit verbessert.





IBKR-Kunden profitieren von Margensätzen von nur , was bis zu dem Branchendurchschnitt liegt und die Kapitaleffizienz im Laufe der Zeit verbessert. Weltweiter Marktzugang

IBKR-Kunden können Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Anleihen und Fonds an über 160 globalen Märkten über eine einzige, integrierte Plattform handeln.





IBKR-Kunden können Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Anleihen und Fonds an über über eine einzige, integrierte Plattform handeln. Professionelle Ausführung und Werkzeuge

IBKR-Kunden haben Zugang zu fortschrittlichen Ordertypen, Smart Routing und Handelswerkzeugen in institutioneller Qualität, die eine effiziente Ausführung, Transparenz und ein diszipliniertes Risikomanagement unterstützen.

IBKR ist an der Nasdaq notiert, Mitglied des S&P 500 und betreut weltweit mehr als 4 Millionen Kunden mit einem Kundenvermögen von über 750 Milliarden US-Dollar.

Die am besten informierten Anleger entscheiden sich für Interactive Brokers.

Um mehr darüber zu erfahren, wie IBKR Kunden bei effizienten Investitionen unterstützt, besuchen Sie bitte:

Die angegebenen Renditen basieren auf aggregierten Daten für Interactive Brokers-Konten, die zum 1. Januar 2025 die Mindestschwellenwerte erfüllen (50.000 USD für Einzelkonten und 1.000.000 USD für Hedgefonds-Konten). Die Ergebnisse können bei unterschiedlichen Kunden erheblich variieren. Vergleiche mit dem S&P 500 dienen ausschließlich zu Informationszwecken.

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR ist ein Mitglied des S&P 500. Die verbundenen Unternehmen bieten Kunden weltweit rund um die Uhr automatisierte Handelsausführung und Verwahrung von Wertpapieren, Rohstoffen, Devisen und Terminkontrakten auf über 160 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen über eine einzige einheitliche Plattform an. Wir bedienen Einzelanleger, Hedge-Fonds, Eigenhandelsgruppen, Finanzberater und Introducing Broker. Dank unserer vier Jahrzehnte währenden Konzentration auf Technologie und Automatisierung können wir unseren Kunden eine einzigartig ausgeklügelte Plattform zur Verwaltung ihrer Anlageportfolios bieten. Wir sind bestrebt, unseren Kunden vorteilhafte Ausführungspreise, Handels-, Risiko- und Portfoliomanagement-Tools, Research-Einrichtungen und Anlageprodukte zu niedrigen oder gar keinen Kosten zur Verfügung zu stellen und sie so in die Lage zu versetzen, hervorragende Renditen zu erzielen. Interactive Brokers hat sich kontinuierlich Anerkennung als Top-Broker erworben und zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen von angesehenen Branchenquellen wie Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com und vielen anderen erhalten.

Contacts:

Medienkontakt für Interactive Brokers Group, Inc.: Katherine Ewert, media@ibkr.com