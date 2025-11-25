Die Lizenz berechtigt SS&C, integrierte Wealth-Management-Technologien und -Dienstleistungen von seinem Dubliner Standort aus in der gesamten Europäischen Union anzubieten

SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) hat heute eine bedeutende Ausweitung seines europäischen Wealth-Management-Geschäfts durch die Gründung von SS&C Wealth Services Europe Ltd. bekannt gegeben. Dem Unternehmen wurde eine Zulassung gemäß der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) durch die Zentralbank Irlands erteilt.

Die Lizenz erweitert die Möglichkeiten von SS&C, den Vermögensverwaltungssektor der Europäischen Union zu bedienen. Das Unternehmen ist nun dazu berechtigt, sein komplettes Angebot an technologiegestützten Vermögensverwaltungslösungen direkt von Irland aus anzubieten. Der neue Geschäftsbereich gründet auf dem erfolgreichen Wealth-Management-Geschäft von SS&C in Großbritannien und schafft eine gesamteuropäische Plattform mit erweiterten Technologien, fundierter regulatorischer Expertise und umfassenden Serviceleistungen.

Das in Dublin ansässige Unternehmen wird sich darauf konzentrieren, Finanzinstitute bei der Modernisierung und Skalierung ihrer Vermögensverwaltungsaktivitäten mithilfe der integrierten Wealth-Management-Plattform sowie der Depot- und Backoffice-Dienstleistungen von SS&C zu unterstützen.

In Irland beschäftigt SS&C mehr als 550 Fachkräfte, die Vermögenswerte im Umfang von über 95 Milliarden Euro in allen Fondsstrukturen sowie 25 Milliarden Euro in Lebens- und Rentenversicherungsprodukten verwalten.

"Dies ist ein bedeutender Meilenstein für unsere europäische Wachstumsstrategie", kommentiert Nick Wright, Global Head of SS&C Global Investor Distribution Solutions. "Nach Erteilung der MiFID-Zulassung können wir unsere bewährten Vermögensverwaltungskompetenzen nun Kunden in Irland und ganz Europa bereitstellen. Auf diese Weise können wir sie bei der Modernisierung ihrer Abläufe und der Erfüllung von schnelllebigen Kunden- und Regulierungsanforderungen unterstützen."

Michael Lohan, CEO bei IDA Ireland, erklärt: "Die Mitteilung von SS&C bestätigt erneut die Stellung Irlands als führender Standort für globale Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor. Die Kombination aus talentierten Arbeitnehmern und einem stabilen, wirtschaftsfreundlichen Umfeld zieht weiterhin Unternehmen an, die einen breiteren Zugang zu globalen Märkten suchen. Aufgrund der langen Tradition von SS&C in diesem Land konnte sich das Unternehmen zu einem bedeutenden Akteur im irischen Finanzdienstleistungssektor entwickeln, und wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit."

SS&C verwaltet ein Vermögen von mehr als 6,1 Billionen US-Dollar für über 3.000 Unternehmen rund um den Globus. Der europäische Wealth-Management-Sektor repräsentiert einen bedeutenden und stetig wachsenden Anteil an der weltweiten Vermögensverwaltungsbranche. Laut der European Fund and Asset Management Association stieg das Fondsvermögen europäischer Investoren in einem einzigen Jahr um 2 Billionen Euro auf insgesamt 18,6 Billionen Euro zum Jahresende 2024.

Über IDA Irland

IDA Ireland ist die irische Agentur zur Förderung ausländischer Investitionen, die sich für die Anwerbung und Entwicklung ausländischer Investitionen in Irland einsetzt. Mit ihrer ausgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Unterstützung internationaler Unternehmen bietet die IDA Ireland eine Vielzahl von Dienstleistungen an, um Unternehmen bei der Gründung und Erweiterung ihrer Geschäftstätigkeit auf der Insel zu unterstützen. Mit Sitz in Dublin und einem weltweiten Netzwerk von Niederlassungen engagiert sich IDA Ireland für die Stärkung des Wirtschaftswachstums und die Schaffung von Arbeitsplätzen, indem sie ein dynamisches und nachhaltiges Geschäftsumfeld fördert. Nähere Informationen unter www.idaireland.com.

Über SS&C Technologies

SS&C ist ein globaler Anbieter von Dienstleistungen und Software für die Finanzdienstleistungs- und Gesundheitsbranche. Das 1986 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Windsor, Connecticut, und unterhält weltweit Niederlassungen. Mehr als 23.000 Organisationen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen sowie Gesundheitswesen, von den größten internationalen Konzernen bis zu kleinen und mittelständischen Unternehmen, vertrauen auf SS&C für Fachkompetenz, Skalierbarkeit sowie Technologie.

Weitere Informationen über SS&C (Nasdaq: SSNC) finden Sie unter www.ssctech.com.

