|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AGNC INVESTMENT CORP
|US00123Q1040
|0,12 USD
|0,1034 EUR
|ARDMORE SHIPPING CORPORATION
|MHY0207T1001
|0,1 USD
|0,0862 EUR
|CARECLOUD INC PRF.SER.B
|US14167R3084
|0,1822 USD
|0,1571 EUR
|CINEMARK HOLDINGS INC
|US17243V1026
|0,09 USD
|0,0776 EUR
|CNB FINANCIAL CORPORATION
|US1261281075
|0,18 USD
|0,1552 EUR
|COLUMBIA BANKING SYSTEM INC
|US1972361026
|0,37 USD
|0,319 EUR
|CSX CORPORATION
|US1264081035
|0,13 USD
|0,1121 EUR
|CUSTOMERS BANCORP INC PFD F
|US23204G7043
|0,5726 USD
|0,4938 EUR
|EBAY INC
|US2786421030
|0,29 USD
|0,25 EUR
|EQT AB
|SE0012853455
|2,15 SEK
|0,1956 EUR
|EVERCORE INC
|US29977A1051
|0,84 USD
|0,7243 EUR
|FIRST CITIZENS BANCSHARES INC
|US31946M1036
|2,1 USD
|1,8109 EUR
|FIRST NATIONAL CORPORATION
|US32106V1070
|0,17 USD
|0,1465 EUR
|INTERFACE INC
|US4586653044
|0,02 USD
|0,0172 EUR
|JAKKS PACIFIC INC
|US47012E4035
|0,25 USD
|0,2155 EUR
|LINKBANCORP INC
|US53578P1057
|0,075 USD
|0,0646 EUR
|MESA LABORATORIES INC
|US59064R1095
|0,16 USD
|0,1379 EUR
|NATIONAL BANK HOLDINGS CORPORATION
|US6337071046
|0,31 USD
|0,2673 EUR
|PERDOCEO EDUCATION CORPORATION
|US71363P1066
|0,15 USD
|0,1293 EUR
|PERRIGO COMPANY PLC
|IE00BGH1M568
|0,29 USD
|0,25 EUR
|SMARTSTOP SELF STORAGE REIT INC
|US83192D4025
|0,1315 USD
|0,1134 EUR
|STEPAN COMPANY
|US8585861003
|0,395 USD
|0,3406 EUR
|STEPSTONE GROUP INC
|US85914M1071
|0,28 USD
|0,2414 EUR
