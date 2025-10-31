Anzeige
Mehr »
Freitag, 31.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Buy the Dip? Ethereum explodiert während der Preis hinkt und Republic holt sich $100M für die Zukunft!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 885836 | ISIN: US6174464486 | Ticker-Symbol: DWD
Tradegate
30.10.25 | 21:48
142,46 Euro
-0,25 % -0,36
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
S&P 100
S&P 500
1-Jahres-Chart
MORGAN STANLEY Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MORGAN STANLEY 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
141,80142,5008:27
141,80142,5008:27
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AGNC INVESTMENT
AGNC INVESTMENT CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AGNC INVESTMENT CORP8,654-0,28 %
ALLIANT ENERGY CORPORATION58,50-0,85 %
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST9,3100,00 %
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST3,537-3,78 %
ATRIUM MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION6,8000,00 %
BIRD CONSTRUCTION INC18,800+0,53 %
BUILDERS CAPITAL MORTGAGE CORP--
CASEYS GENERAL STORES INC448,00-0,44 %
CHONGQING MACHINERY & ELECTRIC CO LTD0,195-3,47 %
COMMUNITY WEST BANCSHARES21,240+0,81 %
COSTCO WHOLESALE CORPORATION791,60+0,15 %
CSW INDUSTRIALS INC218,000,00 %
DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO LTD0,2820,00 %
DECISIVE DIVIDEND CORPORATION4,7000,00 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD7,4500,00 %
EPR PROPERTIES42,770+1,00 %
HUATAI SECURITIES CO LTD2,140-6,14 %
HYDRO HOTEL EASTBOURNE PLC7,650-1,29 %
LIFETIME BRANDS INC2,840-3,40 %
LINDAB INTERNATIONAL AB21,120-0,09 %
MARWEST APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST0,410-5,79 %
MORGAN STANLEY142,46-0,25 %
NEXUS INDUSTRIAL REIT4,682-0,69 %
NISOURCE INC36,4000,00 %
NNN REIT INC34,930-1,24 %
NORTHLAND POWER INC15,575-0,92 %
NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY39,960-0,05 %
OHIO VALLEY BANC CORP35,800+3,47 %
OLD SECOND BANCORP INC15,500-0,64 %
ORCHID ISLAND CAPITAL INC6,276-1,04 %
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP17,020+0,80 %
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST8,852-0,97 %
RBB BANCORP15,800+0,64 %
REALTY INCOME CORPORATION50,01-0,34 %
SCHOLASTIC CORPORATION24,400-0,81 %
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT INC29,8000,00 %
STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORPORATION10,286-0,16 %
TANGER INC27,880-0,43 %
TARGA RESOURCES CORP130,60-0,46 %
TEXAS INSTRUMENTS INC137,96-0,71 %
WALLENSTAM AB3,9900,00 %
ZOETIS INC123,22-0,88 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.