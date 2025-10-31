|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AGNC INVESTMENT CORP
|US00123Q1040
|0,12 USD
|0,1037 EUR
|ALLIANT ENERGY CORPORATION
|US0188021085
|0,5075 USD
|0,4386 EUR
|ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT ...
|CA0194561027
|0,15 CAD
|0,0927 EUR
|ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
|CA04315L1058
|0,05 CAD
|0,0309 EUR
|ATRIUM MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION
|CA04964G1000
|0,0775 CAD
|0,0479 EUR
|BIRD CONSTRUCTION INC
|CA09076P1045
|0,07 CAD
|0,0432 EUR
|BUILDERS CAPITAL MORTGAGE CORP
|CA12008G1019
|0,2 USD

|CASEYS GENERAL STORES INC
|US1475281036
|0,57 USD
|0,4927 EUR
|CHONGQING MACHINERY & ELECTRIC CO LTD
|CNE1000009W5
|0,0109 HKD
|0,0012 EUR
|COMMUNITY WEST BANCSHARES
|US2039371073
|0,12 USD
|0,1037 EUR
|COSTCO WHOLESALE CORPORATION
|US22160K1051
|1,3 USD
|1,1237 EUR
|DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO ...
|CNE1000002Z3
|0,0602 HKD
|0,0067 EUR
|DECISIVE DIVIDEND CORPORATION
|CA24345T1003
|0,045 CAD
|0,0278 EUR
|EPR PROPERTIES
|US26884U1097
|0,295 USD
|0,255 EUR
|HUATAI SECURITIES CO LTD
|CNE100001YQ9
|0,1643 HKD
|0,0182 EUR
|HYDRO HOTEL EASTBOURNE PLC
|GB0004495403
|0,15 GBP

|LIFETIME BRANDS INC
|US53222Q1031
|0,0425 USD
|0,0367 EUR
|LINDAB INTERNATIONAL AB
|SE0001852419
|2,7 SEK
|0,2473 EUR
|MORGAN STANLEY
|US6174464486
|1 USD
|0,8644 EUR
|NNN REIT INC
|US6374171063
|0,6 USD
|0,5186 EUR
|NORTHLAND POWER INC
|CA6665111002
|0,1 CAD
|0,0618 EUR
|NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY
|US66765N1054
|0,4925 USD
|0,4257 EUR
|OHIO VALLEY BANC CORP
|US6777191064
|0,23 USD
|0,1988 EUR
|OLD SECOND BANCORP INC
|US6802771005
|0,07 USD
|0,0605 EUR
|ORCHID ISLAND CAPITAL INC
|US68571X3017
|0,12 USD
|0,1037 EUR
|PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP
|US7265031051
|0,38 USD
|0,3284 EUR
|RBB BANCORP
|US74930B1052
|0,16 USD
|0,1383 EUR
|REALTY INCOME CORPORATION
|US7561091049
|0,2695 USD
|0,2329 EUR
|SCHOLASTIC CORPORATION
|US8070661058
|0,2 USD
|0,1728 EUR
|TANGER INC
|US8754651060
|0,2925 USD
|0,2528 EUR
|TARGA RESOURCES CORP
|US87612G1013
|1 USD
|0,8644 EUR
|TEXAS INSTRUMENTS INC
|US8825081040
|1,42 USD
|1,2274 EUR
|ZOETIS INC
|US98978V1035
|0,5 USD
|0,4322 EUR
