WKN: A2DF4N | ISIN: US72651A2078 | Ticker-Symbol: PG81
Frankfurt
13.11.25 | 08:20
15,010 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
PLAINS GP HOLDINGS LP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PLAINS GP HOLDINGS LP 5-Tage-Chart
ratgeberGELD.at
16.11.2025 12:09 Uhr
322 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Plains GP Holdings - PAGP: 1.5-Mrd.-Deal im Pipeline-Business!

Volle Kontrolle im Epic-System!

800 Meilen Pipeline, große Speicherkapazitäten & Exportzugang an der Golfküste! Bottomfisihing-Setup für Anstieg im Ölpreis!

Plains GP Holdings (PAGP) - ISIN US72651A2078

Rückblick: Nach dem Tief Mitte Oktober gab es ein Zwischenhoch und die Formierung einer Widerstandslinie bei der Plains-GP-Aktie. Noch schöner wäre ein sauberes Pivot-Tief mit mehr Abstands zu den Nachbarkerzen. Im Halbjahresverleich sehen wir ein Minus von etwas über einem Prozent.

Plains-GP-Aktie: Chart vom 14.11.2025, Kürzel: PAGP Kurs: USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Mit diesem Setup setzen wir auf einen Anstieg beim Ölpreis. Typischerweise setzt dieser erst im Dezember ein. Auf Grund der Entwicklungen rund um wichtiger Förderländer wie Russland und Venezuela könnte dieser in diesem Winter auch früher einsetzen. Beim Bruch dere Widerstandslinie könnte es losgehen. Unser Kursziel liegt beim Pivot-Hoch vo, 18. Juli.

Mögliches bärisches Szenario

Donald Trump will billiges Öl. Daher wird er alle möglichen Hebel in Bewegung setzen, damit der Anstieg in dieses Mal ausfällt. Eine Absicherung unter den letzten vier Tageskerzen würde helfen, falls doe Plains-GP-Aktie Schwäche zeigen sollte.

Meinung

Plains GP Holdings, L.P. ist als Limited Partnership strukturiert und steckt hinter einem weit verzweigten Netz an Infrastruktur, das Fördergebiete mit wichtigen Absatzmärkten und Exportpunkten verbindet. Plains GP Holdings und die Schwestergesellschaft Plains All American Pipeline und haben Anfang November 2025 die restlichen 45 Prozent an EPIC Crude Holdings übernommen - für rund 1.5 Milliarden USD, inklusive etwa 500 Millionen USD an Schulden. Zusätzlich kann ein Earn-Out von bis zu 157 Millionen USD fällig werden, falls bestimmte Pipeline-Erweiterungen bis 2028 realisiert werden. Mit dem Deal besitzt Plains nun die volle Kontrolle über das EPIC-System: rund 800 Meilen Pipeline, große Speicherkapazitäten und Exportzugang an der Golfküste. Ab 2026 erwarten sie deutliche Kostenvorteile und Renditen im mittleren zweistelligen Prozentbereich. Kurz gesagt: Plains kauft den Rest, um das ganze System straffer zu führen - und hofft, dass sich die Milliarden-USD-Investition schnell rechnet.


Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 13.61 Milliarden USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 26.35 Millionen USD
  • Meine Meinung zu Plains GP Holdings ist bullisch.
  • Quellennachweis: https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/plains-all-american-pipeline-und-plains-gp-holdings-uebernehmen-restliche-45-an-epic-crude-holdings-ce7d5cdddf8bff26
  • Veröffentlichungsdatum: 16.11.2025
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es besteht kein Interessenskonflikt.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2025 ratgeberGELD.at
