|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AGNICO EAGLE MINES LIMITED
|CA0084741085
|0,4 USD
|0,3416 EUR
|ALBANY INTERNATIONAL CORP
|US0123481089
|0,27 USD
|0,2305 EUR
|ALIGHT INC
|US01626W1018
|0,04 USD
|0,0341 EUR
|ANALOG DEVICES INC
|US0326541051
|0,99 USD
|0,8455 EUR
|AVAX SA
|GRS213213002
|-
|0,07 EUR
|BALL CORPORATION
|US0584981064
|0,2 USD
|0,1708 EUR
|BANCO BRADESCO SA
|BRBBDCACNPR8
|0,0189 BRL
|0,0029 EUR
|BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD
|AU000000BEN6
|0,33 AUD
|0,1846 EUR
|BOISE CASCADE COMPANY
|US09739D1000
|0,22 USD
|0,1878 EUR
|CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD
|HK0291001490
|0,51 HKD
|0,0558 EUR
|CHINA UNICOM HONG KONG LTD
|HK0000049939
|0,3124 HKD
|0,0342 EUR
|CION INVESTMENT CORPORATION
|US17259U2042
|0,36 USD
|0,3074 EUR
|CLEARWAY ENERGY INC A
|US18539C1053
|0,4456 USD
|0,3805 EUR
|CLEARWAY ENERGY INC C
|US18539C2044
|0,4456 USD
|0,3805 EUR
|CLP HOLDINGS LTD
|HK0002007356
|0,63 HKD
|0,069 EUR
|CODAN LIMITED
|AU000000CDA3
|0,16 AUD
|0,0895 EUR
|DELEK GROUP LTD ADR
|US24664R2067
|0,4057 USD
|0,3465 EUR
|DNO ASA ADR
|US23290P1057
|0,3685 USD
|0,3147 EUR
|DOMINION LENDING CENTRES INC
|CA2574141024
|0,04 CAD
|0,0248 EUR
|ENDEAVOUR GROUP LIMITED
|AU0000154833
|0,063 AUD
|0,0352 EUR
|ESTEE LAUDER COMPANIES INC
|US5184391044
|0,35 USD
|0,2989 EUR
|FIRST FINANCIAL BANCORP
|US3202091092
|0,25 USD
|0,2135 EUR
|FNB CORPORATION
|US3025201019
|0,12 USD
|0,1024 EUR
|GOLDLION HOLDINGS LTD
|HK0533002009
|0,01 HKD
|0,001 EUR
|GROUP 1 AUTOMOTIVE INC
|US3989051095
|0,5 USD
|0,427 EUR
|HONGKONG AND CHINA GAS CO LTD
|HK0003000038
|0,12 HKD
|0,0131 EUR
|HONGKONG AND CHINA GAS CO LTD ADR
|US4385503036
|0,0153 USD
|0,0131 EUR
|ILUKA RESOURCES LIMITED
|AU000000ILU1
|0,02 AUD
|0,0111 EUR
|INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED PREF
|AU0000253197
|1,5353 AUD
|0,8592 EUR
|INVESTORS TITLE COMPANY
|US4618041069
|0,46 USD
|0,3928 EUR
|ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR
|US4655621062
|0,0031 USD
|0,0026 EUR
|LCNB CORP
|US50181P1003
|0,22 USD
|0,1878 EUR
|LSI INDUSTRIES INC
|US50216C1080
|0,05 USD
|0,0427 EUR
|M&T BANK CORPORATION
|US55261F1049
|1,5 USD
|1,281 EUR
|MARTIN MARIETTA MATERIALS INC
|US5732841060
|0,83 USD
|0,7088 EUR
|MIDWESTONE FINANCIAL GROUP INC
|US5985111039
|0,2425 USD
|0,2071 EUR
|MOWI ASA ADR
|US6246781081
|0,1417 USD
|0,121 EUR
|NELNET INC
|US64031N1081
|0,3 USD
|0,2562 EUR
|NETSTREIT CORP
|US64119V3033
|0,215 USD
|0,1836 EUR
|NIKE INC
|US6541061031
|0,4 USD
|0,3416 EUR
|NORTHERN STAR RESOURCES LTD
|AU000000NST8
|0,3 AUD
|0,1679 EUR
|NORTHROP GRUMMAN CORPORATION
|US6668071029
|2,31 USD
|1,9728 EUR
|NOVONESIS A/S ADR
|US6701081092
|0,3501 USD
|0,299 EUR
|OLYMPIC STEEL INC
|US68162K1060
|0,16 USD
|0,1366 EUR
|OMNICOM GROUP INC
|US6819191064
|0,7 USD
|0,5978 EUR
|PANGAEA LOGISTICS SOLUTIONS LTD
|BMG6891L1054
|0,05 USD
|0,0427 EUR
|PARKER HANNIFIN CORPORATION
|US7010941042
|1,8 USD
|1,5372 EUR
|PATTERSON-UTI ENERGY INC
|US7034811015
|0,08 USD
|0,0683 EUR
|PERDOCEO EDUCATION CORPORATION
|US71363P1066
|0,15 USD
|0,1281 EUR
|POLARIS INC
|US7310681025
|0,67 USD
|0,5722 EUR
|REALTY INCOME CORPORATION
|US7561091049
|0,269 USD
|0,2297 EUR
|REGIONS FINANCIAL CORP
|US7591EP1005
|0,265 USD
|0,2263 EUR
|ROCKY BRANDS INC
|US7745151008
|0,155 USD
|0,1323 EUR
|SCB X PCL
|THA790010013
|2 THB
|0,0528 EUR
|SCB X PCL NVDR
|THA790010R17
|2 THB
|0,0528 EUR
|SITE CENTERS CORP
|US82981J8514
|3,25 USD
|2,7756 EUR
|STANLEY BLACK & DECKER INC
|US8545021011
|0,83 USD
|0,7088 EUR
|STELLA-JONES INC
|CA85853F1053
|0,31 CAD
|0,1925 EUR
|STIFEL FINANCIAL CORP
|US8606301021
|0,46 USD
|0,3928 EUR
|TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION
|US88262P1021
|1,6 USD
|1,3664 EUR
|TEXAS ROADHOUSE INC
|US8826811098
|0,68 USD
|0,5807 EUR
|THE WENDYS COMPANY
|US95058W1009
|0,14 USD
|0,1195 EUR
|TRADEWEB MARKETS INC
|US8926721064
|0,12 USD
|0,1024 EUR
|UBIQUITI INC
|US90353W1036
|0,8 USD
|0,6832 EUR
|WYNN MACAU LIMITED
|KYG981491007
|0,185 HKD
|0,0202 EUR
|YUM BRANDS INC
|US9884981013
|0,71 USD
|0,6063 EUR
|YUM CHINA HOLDINGS INC
|US98850P1093
|0,24 USD
|0,2049 EUR
|ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD
|IL0065100930
|0,06 USD
|0,0512 EUR
