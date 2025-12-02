|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ABACUS GLOBAL MANAGEMENT INC
|US00258Y1047
|0,2 USD
|0,1722 EUR
|ABC ARBITRAGE SA
|FR0004040608
|-
|0,1 EUR
|B2GOLD CORP
|CA11777Q2099
|0,02 USD
|0,0172 EUR
|CLP HOLDINGS LTD
|HK0002007356
|0,63 HKD
|0,0696 EUR
|DESWELL INDUSTRIES INC
|VG2506391011
|0,1 USD
|0,0861 EUR
|ECHO INVESTMENT SA
|PLECHPS00019
|0,8 PLN
|0,1891 EUR
|ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR
|US4655621062
|0,0031 USD
|0,0026 EUR
|JACK HENRY & ASSOCIATES INC
|US4262811015
|0,58 USD
|0,4995 EUR
|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
|FR0000121014
|-
|5,5 EUR
|SARATOGA INVESTMENT CORP
|US80349A2087
|0,5 USD
|0,4306 EUR
|SMART SAND INC
|US83191H1077
|0,05 USD
|0,043 EUR
|TEXAS ROADHOUSE INC
|US8826811098
|0,68 USD
|0,5857 EUR
|TFS FINANCIAL CORPORATION
|US87240R1077
|0,2825 USD
|0,2433 EUR
© 2025 wallstreetONLINE (Dividenden)