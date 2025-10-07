|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|BANK OF NOVA SCOTIA
|CA0641491075
|1,1 CAD
|0,6736 EUR
|HELIOS TECHNOLOGIES INC
|US42328H1095
|0,09 USD
|0,0768 EUR
|PREFERRED BANK
|US7403674044
|0,75 USD
|0,6404 EUR
|SOCIETE GENERALE SA
|FR0000130809
|-
|0,61 EUR
|TERVEYSTALO OYJ
|FI4000252127
|-
|0,24 EUR
|TEXTMAGIC AS
|EE3100073438
|-
|0,15 EUR
|TOOTSIE ROLL INDUSTRIES INC
|US8905161076
|0,09 USD
|0,0768 EUR
|TORO COMPANY
|US8910921084
|0,38 USD
|0,3244 EUR
