Der jähe Absturz der Goldpreise in der letzten Dezemberwoche 2025 enthüllte die versteckten Hebel der Finanzmärkte. Auslöser war keine fundamentale Nachricht, sondern eine technische Entscheidung. Die Erhöhung der Margin-Anforderungen durch die CME Group zwang hoch gehebelte Spekulanten zum Verkauf und beendete abrupt die spektakuläre Rally. Diese zwanghafte Liquidierung offenbart, wie Börsenmechanismen selbst in bullishen Märkten abrupte Korrekturen erzwingen können. In dieser volatilen Phase lohnt der Blick auf etablierte Player und wendige Entdecker. Wie positionieren sich die Schwergewichte Barrick Mining, der Explorer AJN Resources und der Wachstumsproduzent B2Gold für das kommende Jahr?Den vollständigen Artikel lesen ...
