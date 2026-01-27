The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 27.01.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.01.2026
ISIN Name
CA00149L1058 AJN RESOURCES INC. O.N.
CA21765E1007 COPPERHEAD RESOURCES O.N.
CA86934R1001 SUSTAINABLE POWER CL.A
FR0010313486 PRODWARE INH. EO-,65
FR0013398070 BNP PARIBAS 19/27 FLR MTN
HK0011000095 HANG SENG BK LTD
SE0002095604 ARISE
US17327CAM55 CITIGROUP 21/27 FLR
US4627261005 IROBOT CORP. DL-,01
VGG866591024 TALON METALS CORP.
XS2125121769 HEIMST.BOST. 20/UND. FLR
XS2274816177 CONTURG.P.H. 20/28 REGS
ZAE000026639 BARLOWORLD RC-,05
