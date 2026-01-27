Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA86934R1001 Power & Infrastructure Split Corp. 27.01.2026 CA7389271023 Power & Infrastructure Split Corp. 28.01.2026 Tausch 1:1
CA00149L1058 AJN Resources Inc. 27.01.2026 CA23347H1064 DRC Gold Corp. 28.01.2026 Tausch 1:1
CA21765E1007 Copperhead Resources Inc. 27.01.2026 CA24378A1012 Deep Sea Minerals Corp. 28.01.2026 Tausch 1:1
VGG866591024 Talon Metals Corp. 27.01.2026 VGG866592014 Talon Metals Corp. 28.01.2026 Tausch 10:1
