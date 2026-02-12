In den vergangenen Wochen war der sichere Hafen Gold nichts für schwache Nerven. Doch nach der Korrektur hat sich der Preis für das Edelmetall erstaunlich schnell wieder über die Marke von 5.000 USD hochgearbeitet. Mehr als eine Nervenschlacht deutet sich bei Barrick Mining und Newmont an. Barrick will seine Assets in Nordamerika an die Börse bringen. Dies schmeckt Branchenprimus Newmont nicht. Kommt es sogar zu einer feindlichen Übernahme? Ein Übernahmekandidat ist grundsätzlich auch DRC Gold. Wobei man derzeit selber seine Aktivitäten ausweiten will. Die Aktie hat endlich Fahrt aufgenommen und vieles spricht für weiter steigende Kurse beim Gold-Explorer.Den vollständigen Artikel lesen ...
