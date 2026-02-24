Anzeige
Dienstag, 24.02.2026
Von Polen bis Virginia Beach- zündet hier der nächste Smallcap-Turbo?
WKN: 853823 | ISIN: US6516391066
Tradegate
24.02.26 | 09:01
104,58 Euro
-0,82 % -0,86
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
S&P 500
DAXglobal Gold Miners
zukunftsbilanzen.de
24.02.2026 08:44 Uhr
150 Leser
Gold-Boom 2026: Warum DRC Gold, Newmont Mining und Agnico Eagle gerade jetzt die spannendsten Namen im Edelmetallsektor sind

Der Goldpreis zieht an, die Produzenten verdienen Rekordgewinne und mittendrin taucht ein kleiner Newcomer auf, der das Zeug hat, die Branche aufzumischen. Während die großen Spieler wie Newmont Mining und Agnico Eagle mit Rekordzahlen und milliardenschweren Cashflows glänzen, schleicht sich DRC Gold fast unbemerkt ins Rampenlicht. Dabei hat das Unternehmen mit Blick auf seine Marktkapitalisierung von gerade einmal rund 30 Mio. CAD ein Potenzial, das die Fantasie beflügelt. Drei Aktien, drei Geschichten und alle drei haben gerade richtig Fahrt aufgenommen. Wer im Goldsektor investiert ist oder es werden will, sollte jetzt genau hinschauen.

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 zukunftsbilanzen.de
