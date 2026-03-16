Was für eine Gemengelage! Während die ökonomischen Rahmendaten trotz des hohen Engagements Donald Trumps für ein "Neues Amerika" nicht so richtig in Schwung kommen wollen, mehren sich die geopolitischen Konflikte fast täglich. In den Nachrichten nehmen sie mittlerweile 70 % der Berichterstattung ein. Schrecklich aus humaner Sicht, viele unschuldige Menschen mussten schon wegen unklarem Machtstreben Einzelner ihr Leben lassen. Investoren befinden sich damit in einer sehr schwierigen Zeit, denn einerseits erreichten die Insolvenzen in Deutschland mit über 24.000 Anmeldungen ein neues Allzeithoch, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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