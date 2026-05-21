Der Nahost-Konflikt will vorerst nicht enden! Mittelfristig kann das für die Industrie weit über die Region hinaus zum Störfaktor werden, speziell wenn sich die strapazierten Lagerbestände langsam zum Ende neigen. Die andauernde Auseinandersetzung belastet nicht nur den Handel, auch die Versicherungsprämien legen ordentlich zu. Für Konsumenten heißt das anhaltender Inflationsdruck bis hin zu leeren Regalen, die schon aus der Coronakrise bestens bekannt sind. Besonders heikel stellt sich dieses Szenario für rüstungsnahe Lieferketten dar, weil viele Vorprodukte aus einem eng verflochtenen globalen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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