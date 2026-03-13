Der Krieg am Persischen Golf wirbelt die Märkte durcheinander. Der Ölpreis steht dabei besonders im Fokus. Schließlich müssen rund 20 % der weltweiten Ölprodukte durch den Meeresarm geführt werden. Der Iran, der von Israel und den USA angegriffen wurde, wehrt sich mit einer Blockade der engsten Stelle, der Straße von Hormuz. Aktuell notiert der Ölpreis knapp unter 100 USD je Barrel (Brent) und damit nahe seines Jahreshochs. Es sieht nicht so aus, als würde der Krieg ein schnelles Ende finden. Gold und Silber fahren derzeit im Schatten des Ölpreises und bieten Chancen für Anleger.Den vollständigen Artikel lesen ...
