Was haben Ed Yardeni, Chris Wood und Thomas Kaplan gemeinsam? Sie nahmen in den letzten Monaten das Kursziel 10.000 USD für Gold in den Mund. Herr Yardeni hat Yardeni Research gegründet und sieht eine globale Entwertung von Währungen, sein Kursziel soll 2028 bis 2029 erreicht werden. Chris Wood ist Global Head of Equity Strategy beim Analysehaus Jefferies. Er hält die fünfstellige Bewertung des gelben Metalls in etwa 5 Jahren für möglich. Gründe sind ein struktureller Bullenmarkt, geopolitische Unsicherheiten und zunehmende Notenbankkäufe. Und schließlich sieht Thomas Kaplan von der Electrum Group dieses Ziel als realistisch an, wenn Gold als monetäre Reserve wiederentdeckt wird. Alles nachvollziehbar, ob es so kommt, wissen wir aktuell nicht. Viele genannte Faktoren sind aber schon heute ersichtlich. Wir blicken über den Tellerrand und erweitern den Blick auf Tourismus und Luxus, neben dem stark gestiegenen Gold eher im Abseits aber nicht minder interessant.

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