Der Sportwagenbauer Porsche meldete vor kurzem wegen der weiterhin schwierigen Lage in China und in Nordamerika einen sinkenden Absatz. Im ersten Quartal 2026 verkaufte der Luxusauto-Hersteller weltweit 60.991 Fahrzeuge, 15 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Trotz der rückläufigen Verkaufszahlen konnte sich die Aktie der Porsche AG zuletzt stabilisieren.Tom Narayan von der kanadischen Bank RBC hat das Kursziel für die Aktie der Porsche AG nach der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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