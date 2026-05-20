Steigende Inflationsängste, anhaltende Konflikte und eine fragile Weltkonjunktur treiben den Goldpreis auf neue Höhen. Davon profitieren nicht nur Minenbetreiber mit etablierter Produktion, sondern vor allem jene Firmen, die in der aktuellen Konsolidierungswelle strategische Vorteile erlangen. Die Branche erlebt einen Fusionsrausch: Schlagkräftige Konzerne stärken ihre Reservenbasis, während kleinere Entwickler zu begehrten Übernahmezielen avancieren. Für Anleger eröffnet sich ein seltenes Zeitfenster - wer jetzt auf die richtigen Papiere setzt, kann von steigenden Bewertungen und möglichen Prämien durch Firmenkäufe doppelt profitieren. Genau diese Gemengelage macht derzeit drei Namen besonders interessant: Newmont, DRC Gold und B2Gold.Den vollständigen Artikel lesen ...
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