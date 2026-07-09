Wer an Westafrika denkt, dem kommen oft geopolitische Unruhen oder unwegsame Landschaften in den Sinn. Doch genau hier, in den tiefen Bodenschichten der berühmten Senegal-Mali-Scherzone, tut sich für den Goldmarkt eine Menge. Nach einer Phase tiefgreifender politischer Spannungen und einer weitreichenden Überarbeitung der Gesetze erlebt Mali ein beispielloses Comeback als Bergbau-Standort. Die Rahmenbedingungen für internationale Rohstoffkonzerne wandeln sich: Weg von der unkalkulierbaren Konfrontation, hin zu stabiler Kooperation und gesteigerter inländischer Wertschöpfung. Das zieht mächtige Konzerne und clevere Investoren gleichermaßen an, denn der Rohstoff unter dem Wüstenstaub verspricht in Zeiten wachsender Unsicherheit weltweit stabile Erträge. Mali wandelt sich vom Krisenherd zum Hotspot für alle, die eine heiße Wette auf das edelste aller Metalle eingehen wollen. Wir stellen eine besonders attraktive Chance vor und beleuchten den Markt.
Enthaltene Werte: CA25039N4084,CA06849F1080,CA11777Q2099Den vollständigen Artikel lesen ...
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