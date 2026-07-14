Der Goldpreis hat inzwischen deutlich vom Hoch korrigiert und notiert knapp oberhalb der 4.000 USD-Marke. Trotz dessen verdienen die großen Goldminer weiterhin gutes Geld. Branchenweit liegen die Produktionskosten für den größten Teil der Branche unter 2.000 USD. Teilweise - bei sehr hochgradigen Vorkommen oder günstigen Produktionsbedingungen wie in Afrika - sogar noch deutlich unter 1.500 USD je Unze. Für Anleger bedeutet die aktuelle Situation, dass nach der deutlichen Korrektur Chancen bei Goldaktien bestehen. Wir blicken deshalb auf die Papiere von B2Gold, Desert Gold und Newmont.
Enthaltene Werte: CA25039N4084,CA11777Q2099,US6516391066Den vollständigen Artikel lesen ...
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