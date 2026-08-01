© Foto: adobe.stock.comSteht die mehrmonatige Korrektur des Goldpreises möglicherweise vor dem Ende? Zuletzt mehrten sich die Signale hinsichtlich eines Gold-Comebacks.Aktuelle Goldpreisentwicklung - ein Schritt vor, ein Schritt zurück Die gute Nachricht vorweg: Auch zuletzt stemmte sich der Goldpreis erfolgreich gegen den Rutsch unter die 3.950 US-Dollar und damit gegen einen drohenden Abverkauf. Gleichzeitig zeigten die letzten Handelstage aber auch, dass das Aufwärtspotenzial noch begrenzt ist. So geriet die Erholungsrallye nach der Fed-Sitzung vom Mittwoch schnell an ihre Grenzen und wurde wieder abverkauft. Ein ähnliches Bild bietet sich auch bei Silber und Platin. Deutlich bullischer ist da schon die …
Enthaltene Werte: CA0084741085,CA4969024047,US6516391066,DE0008469XXX,EU0009652XXX,US2605661XXX,US6311011XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,XD0002876XXX,XD0009982XXX,XC0007924XXX,CA06849F1080Den vollständigen Artikel lesen
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