Es müssen nicht immer die großen Namen sein. Zahlreiche Analysten sehen bei ausgewählten Small Caps attraktives Kurspotenzial und verweisen auf spannende Katalysatoren und Wachstumsstorys. So steht Desert Gold kurz vor Aufnahme der Goldproduktion, was nach Ansicht der Analysten von GBC den Kurs deutlich steigen lassen könnte. Bei Steyr ist der erste potenzielle Aufkäufer in Erscheinung getreten. Die Gespräche führten zwar nicht zum Erfolg, dennoch ist dies ein richtungsweisendes Signal. Auch hier raten Analysten zum Einstieg. Leitet die neueste strategische Robotik-Partnerschaft bei Stabilus nun die Trendwende ein? Welche Aktie startet jetzt durch?Den vollständigen Artikel lesen ...
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