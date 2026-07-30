Anleger blicken gebannt auf das gelbe Edelmetall, dessen Kurs zuletzt unter Druck war, sich aber oberhalb von 4.000 USD stabilisieren konnte. Der fundamentale Nährboden für weiter steigende Notierungen bleibt intakt. Zentralbanken kaufen weiter lieber Gold als USD, geopolitische Verwerfungen treiben den Sicherheitsbedarf und die Aussicht auf sinkende Leitzinsen ist traditionell gut für den Goldpreis. Gleichzeitig sorgt eine robuste physische Nachfrage bei stagnierender Förderung für Angebotsverknappung. Dieses Umfeld sorgt für eine positive Stimmung, insbesondere bei den Produzenten. Ein Blick auf die aktuelle Situation von Newmont, Desert Gold und Agnico Eagle zeigt, wer von diesem Rückenwind am stärksten profitieren könnte.
Enthaltene Werte: US6516391066,CA25039N4084,CA0084741085Den vollständigen Artikel lesen ...
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