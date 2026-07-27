Gold gehört zu den ältesten Wertspeichern der Menschheitsgeschichte. Steigende Staatsschulden, geopolitische Spannungen und massive Käufe von Zentralbanken prägen den Markt. Auf Basis der hohen Edelmetallpreise sprudeln die Gewinne bei Produzenten wie Newmont und First Majestic. Wer die Gewinner der nächsten Jahre finden will, sollte nicht nur auf jene Großen achten, sondern auch auf Unternehmen, die kurz vor der Produktion stehen. Denn gerade in dieser Transformationsphase entstehen oft hohe Chancen. Genau an diesem Punkt befindet sich aktuell Lahontan Gold. Die Kanadier sind kurz davor, wichtige Meilensteine auf dem Weg zur Goldproduktion im nächsten Jahr zu markieren. Schließt sich die Bewertungslücke zwischen Projekt- und Unternehmenswert noch diesen Sommer?
Enthaltene Werte: CA50732M1014,US6516391066,CA32076V1031Den vollständigen Artikel lesen ...
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