© Foto: adobe.stock.comEntscheidet sich in wenigen Tagen das Schicksal der Goldrallye? Der anstehende Fed-Zinsentscheid wirft seine Schatten bereits voraus. Abseits der US-Notenbank macht ein Aspekt Gold-Anlegern jetzt Hoffnung. Goldpreis trotzt dem Crash - auch Silber, Platin & Co. robust Die gute Nachricht lautet, dass der Goldpreis nach einer überaus herausfordernden Handelswoche oberhalb von 4.000 US-Dollar notiert. Eskalierende Ölpreise haben das Inflationsthema am Kochen gehalten. Die exponierten Niveaus der Anleiherenditen unterstreichen die Zinssorgen der Marktakteure. So legten die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen zuletzt auf über 4,7 Prozent zu. Im Anschluss gab es zwar einen leichten …
Enthaltene Werte: CA0084741085,CA4969024047,US6516391066,DE0008469XXX,EU0009652XXX,US2605661XXX,US6311011XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,XD0002876XXX,XD0009982XXX,XC0007924XXX,CA06849F1080Den vollständigen Artikel lesen
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