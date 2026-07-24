Die Aktie des Goldbergbaukonzerns Newmont Corporation befindet sich seit Ende Januar in einer Konsolidierungsphase mit fallenden Kursen und folgt dabei den Bewegungen des Goldpreises. Nun hat der Konzern frische Quartalszahlen präsentiert. Geben sie der Aktie einen neuen Schub? Gewinn und Cashflow überzeugen Die Zahlen für das zweite Quartal fielen insgesamt stärker aus als erwartet. Unter dem Strich verdiente der weltgrößte Goldproduzent 2,2 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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