Das Gold Magazin berichtet live aus dem Rohstoff-Sommer 2026: Der weltgrößte Goldproduzent Newmont Corporation überzeugt im zweiten Quartal 2026 mit einem historischen Rekord-Free-Cashflow von 2,2 Milliarden US-Dollar und festigt damit seine dominierende Stellung am globalen Edelmetallmarkt. Glänzende Quartalszahlen: Wie Newmont von hohen Goldpreisen profitiert Während die Finanzmärkte im Sommer 2026 von dynamischen Entwicklungen geprägt sind, liefert der Bergbaugigant Newmont Corporation ein äußerst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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