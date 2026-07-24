© Foto: KI-generiert mit DALL-EDer DAX ist vorbörslich erstaunlich ruhig. An der Wall Street und in Asien sind die Kurse schwer unter Druck geraten und die Nachrichten werden nicht besser. SAP und VW patzen und Trump holt den Zollhammer wieder raus.Der DAX dürfte am Freitag kaum verändert in den Handel gehen. Der Broker IG sieht den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Start bei 24.760 Punkten. Damit liegt er nahezu auf dem Schlussstand des Vortages. Nach den jüngsten Verlusten bleibt die Stimmung angespannt. Auf Wochensicht steht derzeit ein Minus von rund 0,3 Prozent. Neue US-Zölle, weiter steigende Ölpreise, die Eskalation im Nahen Osten und wachsende Zweifel an den hohen Investitionen in Künstliche …
Enthaltene Werte: US6516391066,DE0007164600,DE0007664039,DE0008469XXX,EU0009652XXX,XC0009659XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,JP9010C00XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455717,KRD020020XXX,XC0007924XXX,BTC~USD,ETH~USD,ETH~EURDen vollständigen Artikel lesen
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