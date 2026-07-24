Die SAP-Aktie geriet nach den Quartalszahlen zunächst deutlich unter Druck und verlor rund -2,8%. Vorbörslich zeichnet sich nun jedoch eine kräftige Gegenbewegung ab. Damit rückt erneut die wichtige Handelsspanne in den Fokus. Starke Zahlen - trotzdem reagierten Anleger zunächst enttäuscht Auf den ersten Blick fielen die Quartalszahlen von SAP durchaus überzeugend aus. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um 9% auf 9,88 Milliarden €. Vor allem das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de