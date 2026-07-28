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zukunftsbilanzen.de
28.07.2026 06:46 Uhr
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TUI, Xiaomi und Desert Gold: Sommerflaute ade, Chipkrise und goldene Zukunft? Wo Anleger jetzt zuschlagen können!

Nachfolgend schauen wir uns drei Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen an. So den Touristikkonzern TUI, den chinesischen Technologieanbieter Xiaomi sowie das Rohstoffunternehmen Desert Gold Ventures. Während TUI von einer anhaltenden Erholung der Reisebranche profitieren sollte, steht Xiaomi aufgrund gestiegener Komponentenkosten im Kerngeschäft unter Margendruck, versucht jedoch mit seiner neuen Elektroauto-Sparte neue Wege für künftige Gewinne zu erschließen. Desert Gold Ventures wiederum steht vor dem Übergang von der Exploration zur aktiven Goldproduktion. Wir schauen uns die aktuellen Kennzahlen, Kursziele und fundamentalen Entwicklungen der drei Werte für Sie an.

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Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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