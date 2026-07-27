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WKN: 823212 | ISIN: DE0008232125 | Ticker-Symbol: LHA
Xetra
27.07.26 | 17:35
8,928 Euro
+1,94 % +0,170
Branche
Luftfahrt/Rüstung
Aktienmarkt
MDAX
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DEUTSCHE LUFTHANSA AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
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8,9188,94818:42
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AIXTRON SE
AIXTRON SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AIXTRON SE38,310-4,77 %
ASML HOLDING NV1.449,40-6,35 %
ATOSS SOFTWARE SE83,90+10,25 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG8,928+1,94 %
ELMOS SEMICONDUCTOR SE150,60-5,40 %
FRAPORT AG66,90+1,36 %
HOCHTIEF AG434,20-2,95 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG61,49-4,53 %
IONOS GROUP SE32,680+5,62 %
NEMETSCHEK SE60,00+4,99 %
SAP SE151,28+7,90 %
SILTRONIC AG78,50-5,36 %
SUSS MICROTEC SE74,30-6,13 %
TEAMVIEWER SE5,875+4,72 %
TUI AG7,212+4,22 %
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