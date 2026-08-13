EQS Stimmrechtsmitteilung: ATOSS Software SE

ATOSS Software SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



13.08.2026 / 10:09 CET/CEST

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Mitteilung gemäß § 43 Abs.1 WpHG (wesentliche Beteiligung) Frau Valerie Obereder hat uns am 10. August 2026 gemäß § 34 Abs. 2 WpHG mitgeteilt, dass der ihr aufgrund einer Poolvereinbarung der Familie Obereder ("Pool") zugerechnete Stimmenanteil an der ATOSS Software SE am 10. August 2026 die Schwelle von 10% überschritten hat und der sich durch Zurechnung ergebende Stimmrechtsanteil 25,08% (das entspricht 3.989.210 Stimmrechten) beträgt. Vor diesem Hintergrund teilte uns Frau Valerie Obereder gemäß § 43 Abs.1 WpHG Folgendes mit: 1. Mit dem Erwerb verfolgte Ziele: Der Pool und ich persönlich verfolgen mit diesem Erwerb weder strategische Ziele noch die Erzielung von Handelsgewinnen im Hinblick auf die ATOSS Software SE. Es besteht keine Absicht seitens des Pools oder mir persönlich, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte der ATOSS Software SE durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen. Dem Poolmitglied AOB Portfolio One GmbH & Co. KG steht ein satzungsmäßiges Entsendungsrecht in den Aufsichtsrat zu, darüber hinaus strebt weder der Pool noch ich persönlich eine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der ATOSS Software SE an. Der mittelbare Alleingesellschafter der AOB Portfolio One GmbH & Co. KG, Andreas F.J. Obereder, ist Vorstandsvorsitzender der ATOSS Software SE. Er wird planmäßig zum Jahreswechsel 2026/2027 in den Aufsichtsrat wechseln. Der Pool und ich persönlich streben keine Änderung der Kapitalstruktur der ATOSS Software SE, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung sowie die Dividendenpolitik an. 2. Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel: Da ich derzeit persönlich keine Aktien halte, habe ich keine Mittel für den Erwerb bzw. die Teilnahme am Pool aufgewendet.



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