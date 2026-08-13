EQS Stimmrechtsmitteilung: ATOSS Software SE
Mitteilung gemäß §43 Abs.1 WpHG (wesentliche Beteiligung)
Herr Christopher Obereder hat uns am 10. August 2026 gemäß §§33 Abs.1, 34 Abs. 2 WpHG mitgeteilt, dass der von ihm gehaltene Stimmrechtsanteil bzw. der ihm aufgrund einer Poolvereinbarung der Familie Obereder ("Pool") zugerechnete Stimmenanteil an der ATOSS Software SE am 10. August 2026 die Schwelle von 10% überschritten hat und der sich durch Zusammenrechnung ergebende Stimmrechtsanteil 25,08% (das entspricht 3.989.210 Stimmrechten) beträgt.
Vor diesem Hintergrund teilte uns Herr Christopher Obereder gemäß §43 Abs.1 WpHG Folgendes mit:1. Mit dem Erwerb verfolgte Ziele:
2. Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel:
Die von mir persönlich gehaltenen Aktien wurden ausschließlich mit Eigenmitteln erworben.
13.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ATOSS Software SE
|Rosenheimer Str. 141 h
|81671 München
|Deutschland
|Internet:
|www.atoss.com
|LEI Code:
|529900Q9G9280ADNOA39
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2382014 13.08.2026 CET/CEST