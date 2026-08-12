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WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059 | Ticker-Symbol: ABEA
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12.08.26 | 14:53
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ALPHABET INC CL A Chart 1 Jahr
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ALPHABET INC CL A 5-Tage-Chart
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5-Tage-Chart
AIXTRON SE
AIXTRON SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AIXTRON SE43,870+4,28 %
ALPHABET INC CL A299,25+0,49 %
ASML HOLDING NV1.586,80+1,80 %
COREWEAVE INC93,64+19,70 %
ELMOS SEMICONDUCTOR SE156,40+3,71 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG65,03+3,47 %
META PLATFORMS INC519,90+0,15 %
MICROSOFT CORPORATION432,45-0,98 %
NVIDIA CORPORATION190,82+1,26 %
SILTRONIC AG83,55+5,76 %
STMICROELECTRONICS NV48,810+2,52 %
SUPER MICRO COMPUTER INC29,940+9,11 %
SUSS MICROTEC SE83,60+5,62 %
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