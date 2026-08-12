Mit einem Kursgewinn von +9% ist die Super Micro Computer-Aktie am Mittwochvormittag einer der stärksten Werte der US-Technologiebranche. Was treibt den Kurs des umstrittenen Serverherstellers wieder nach oben und sollten Anleger auf diese Aktie setzen? Bärenstarke Zahlen Kurstreiber der Super Micro Computer-Aktie am heutigen Tag sind die Zahlen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2025/26. Supermicro lieferte nicht nur einen atemberaubend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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