Anzeige
Mehr »
Montag, 10.08.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Breaking News: Wirklich beeindruckende Ergebnisse
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX
Xetra
10.08.26 | 17:35
62,53 Euro
+0,72 % +0,45
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
Deutschland 40
Prime Standard
Deutschland Tech 30
Eurozone 50
Europa 600
1-Jahres-Chart
INFINEON TECHNOLOGIES AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
INFINEON TECHNOLOGIES AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
62,7862,9018:39
62,8162,9118:39
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AUMOVIO
AUMOVIO SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AUMOVIO SE38,200+1,87 %
ELMOS SEMICONDUCTOR SE147,80+1,23 %
GEA GROUP AG64,10+0,47 %
HYPOPORT SE86,15-1,88 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG62,53+0,72 %
SIEMENS ENERGY AG154,60+0,69 %
STABILUS SE15,620-9,08 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.