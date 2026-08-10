Vor gut einem Jahr stand Stabilus noch voll im Gegenwind der Automobilbranche. Inzwischen zeigt sich, dass der Konzern die schwierige Phase genutzt hat, um sich neu aufzustellen. Die jüngsten Quartalszahlen belegen: Der Umbau greift, und ein Vorstoß in die humanoide Robotik eröffnet zusätzliche Fantasie. Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen, also Technik, die Bewegungen präzise steuert, dämpft oder automatisiert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Aktien-Global.de