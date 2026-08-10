GEA hat im zweiten Quartal starke Ergebnisse geliefert, mit einem organischen Umsatzwachstum von 11,0 % und einem EBITDA vor Restrukturierung von 251 Mio. EUR, was deutlich über den Konsensschätzungen liegt. Die EBITDA-Marge erweiterte sich im Jahresvergleich um 90 Basispunkte auf 17,4 %, während der Auftragseingang um 14,2 % wuchs, was die breite Nachfragebeständigkeit bestätigt. Das Management hat daher bereits im Juli die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 in allen drei KPIs angehoben und strebt nun ein organisches Wachstum von 6-8 %, eine EBITDA-Marge von 17,0-17,4 % und einen ROCE von 36-40 % an. Mit einem Wachstum von bereits 8,2 % im ersten Halbjahr halten wir die angepassten Ziele für erreichbar. GEA bleibt ein Low Beta Compounder mit resilienten Endmärkten, einem steigenden Margen- und ROCE-Profil, einem wachsenden Auftragsbestand und einer Kapitalrückführungsstory, die nicht von Krisen betroffen ist. Wir bestätigen unser Kursziel von 76,00 EUR. KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/gea-group-ag





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