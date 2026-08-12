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WKN: A0WMPJ | ISIN: DE000A0WMPJ6 | Ticker-Symbol: AIXA
Xetra
12.08.26 | 14:30
43,840 Euro
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Deutschland Mid Cap 50
Europa 600
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AIXTRON SE Chart 1 Jahr
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AIXTRON SE 5-Tage-Chart
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5-Tage-Chart
AIXTRON SE
AIXTRON SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AIXTRON SE43,840+4,21 %
BECHTLE AG35,780-0,61 %
BILFINGER SE76,95-4,23 %
BRENNTAG SE62,14-0,58 %
CANCOM SE21,550-4,43 %
E.ON SE18,605-2,18 %
HANNOVER RUECK SE248,80-0,64 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG65,21+3,76 %
JENOPTIK AG40,840+4,08 %
K+S AG15,130+4,34 %
NORDEX SE40,820+5,86 %
SIEMENS ENERGY AG164,62+3,82 %
SUSS MICROTEC SE83,70+5,75 %
TKMS AG & CO KGAA98,500,00 %
TUI AG7,298-0,90 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S28,260+20,82 %
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