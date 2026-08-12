Stahl-Aktien | Vestas: Kursexplosion - EON: Nur solide - Bilfinger: Unter Druck
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|Anleger werfen Bilfinger aus den Depots
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|Eon-Chef sieht große Gefahr durch Drohnen-Angriffe auf Energieinfrastruktur
| ESSEN (dpa-AFX) - In der Debatte um Drohnen-Abwehr warnt Eon -Chef Leonhard Birnbaum vor möglichen Angriffen auf die Energieinfrastruktur. "Das attraktivste Angriffsziel ist die Höchstspannung der...
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|ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen. Die Kennziffern des Energieversorgers...
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|© Foto: Christian Schultz/dpaNovo Nordisk, LVMH, Schott Pharma und E.ON: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.Berenberg senkt das Kursziel von Novo Nordisk Die Privatbank Berenberg hat Novo...
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|AKTIEN IM FOKUS: Vestas sorgt für gute Stimmung in der Windkraftbranche
| KOPENHAGEN/FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Erhöhte Jahresziele von Vestas Wind Systems haben die Kurse von Europas Windkraftunternehmen am Donnerstag deutlich nach oben getrieben. Allen voran gewannen...
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|Vestas veröffentlicht Zwischenbericht für das 2. Quartal 2026
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|Europa-Verlauf: Vorsicht vor US-Inflationsdaten - Vestas mit Kurssprung
|Paris/London/Zürich - Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Mittwoch nur wenig von der Stelle bewegt. Vor den US-Inflationsdaten am Nachmittag hielten Anleger die Füsse still. Kapitalmarktstratege...
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|Unternehmen / Aktien
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|BILFINGER SE
|76,75
|-4,48 %
|E.ON SE
|18,585
|-2,29 %
|VESTAS WIND SYSTEMS A/S
|28,190
|+20,52 %