© Foto: Christian Schultz/dpaNovo Nordisk, LVMH, Schott Pharma und E.ON: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.Berenberg senkt das Kursziel von Novo Nordisk Die Privatbank Berenberg hat Novo Nordisk von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 325 auf 305 dänische Kronen gesenkt. Der "Kampf um die Pille" dürfte im zweiten Halbjahr an Schärfe zunehmen, schrieb Kerry Holford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Öffnung des US-Gesundheitsprogramms Medicare für Abnehmpräparate dürfte zwar die Nachfrage ankurbeln. Allerdings werde wohl der US-Kontrahent Eli Lilly hier die Nase vorn haben, wie schon auf dem freien Markt für diese Mittel. Deutsche Bank Research senkt das Kursziel für LVMH Deutsche …
Enthaltene Werte: FR0000121014,DE000ENAG999,DK0062498333,DE000A3ENQ51Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE